Zé Neto e Cristiano são condenados a pagar multa de R$ 20 mil

A dupla Zé Neto e Cristiano está mais uma vez envolvida em uma polêmica, dessa vez os cantores foram condenados a pagar R$ 20 mil a um homem xingado durante um show da dupla sertaneja, em Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, em 2022.

Segundo informações da defesa, tudo começou quando Zé Neto perguntou ao público se alguém havia terminado um relacionamento amoroso recentemente. Uma gestante levantou a mão e foi convidada a subir ao palco.

O ex-marido da mulher, que não estava no show, disse à Justiça que soube por amigos que tinha sido citado pelo cantor. Afirmou que, depois disso, virou motivo de piada na cidade, ouvindo gritos de "chupa, Reginaldo [nome fictício]" e "vai tomar no c*, Reginaldo [nome fictício]" sempre que saía de casa.

A vítima ainda informou que o caso tomou proporções imensuráveis tendo havido menção ao episódio até mesmo nas redes sociais. O rapaz alegou sofrer de problemas psicológicos, como ansiedade e nervosismo. A Justiça condenou a dupla a pagar a indenização de R$ 20 mil, além de 40% dos honorários advocatícios do autor.