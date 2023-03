Zé Neto é detonado após surgir sem voz em show

O cantor sertanejo Zé Neto da dupla Zé Neto e Cristiano vem sofrendo com grandes problemas de saúde desde que foi diagnosticado com vidro no pulmão, as sequelas vêm afetando a sua voz e comprometendo seu desempenho nos shows. Além dos problemas de saúde, as inúmeras polêmicas em seu nome, são responsáveis pelo deteriorarem do seu prestígio na música sertaneja.

Após falas polêmicas o cantor acabou complicando a vida de artistas de grande porte como Gusttavo Lima e Leonardo, que passaram a ser investigados pela chamada ‘CPI do Sertanejo‘ e tiveram que cancelar diversas apresentações por cachês extravagantes recebidos de prefeituras do interior.

Além das polêmicas o cantor sertanejo teve sua saúde comprometida após o uso desmedido de cigarros eletrônicos – o famoso vape – que acabou deteriorando seu pulmão e o levou a um quadro clínico desesperador: o vidro no pulmão. Zé Neto precisou ser afastado dos palcos por causa da doença, fazendo com que Cristiano assumisse a agenda de shows da dupla sozinho.