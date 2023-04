Zezé Di Camargo é rejeitado por Daniel em projeto comemorativo

Acostumado com polemicas, o cantor Zezé Di Camargo comentou essa semana sobre mais uma envolvendo seu nome. Dessa vez o cantor falou sobre por que teria ficado de fora da gravação do DVD do cantor Daniel.

Daniel gravou um novo DVD, mas surpreendeu ao não convidar Zezé para o projeto. O fato chamou a atenção dos fãs e gerou polêmica nas redes sociais. Questionado sobre o assunto em uma entrevista, Zezé Di Camargo lamentou não ter participado do novo DVD de Daniel, mas afirmou que não há explicação para o ocorrido. “Quando você busca uma explicação para alguma coisa, polemiza e com certeza ele tinha muita gente para participar”, disse o cantor.

Apesar da ausência de Zezé Di Camargo, Daniel contou com a participação de outros artistas no DVD, como Chitãozinho e Xororó, Guilherme e Santiago e Maiara e Maraisa.