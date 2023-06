Zezé Di Camargo fala após críticas por falhas na voz

Na noite do último domingo o cantor, Zezé di Camargo, paralisou um show em Praia Grande, no litoral de São Paulo. O cantor falou sobre as críticas que vem recebendo por conta das falhas na voz.

"Qualquer profissional está sujeito a erros. Tem jogadores de futebol que, às vezes, não vivem um bom dia. Às vezes, acontece um deslize. Tem dias que você está gripado, com o nariz entupido, um punhado de coisas que podem acontecer com o ser humano", explicou o artista.

"As pessoas usam muito isso, nas redes sociais, para sacanear a gente, para ganhar clique. Tem muitos sites de fofoca que não são remunerados. Eles ganham dinheiro quando alguém clica. Ele coloca só coisa ruim para chamar atenção, para as pessoas irem ver e, na verdade, não é nada daquilo. É sempre mentira", declarou.