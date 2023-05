Zezé Di Camargo perde a voz novamente durante show

Não é de hoje que o cantor Zezé Di Camargo vem sofrendo com problemas na voz e enfrentando críticas. Em recente apresentação o cantor acabou viralizando com vídeos que mostram seus problemas na voz.

“Luto por uma das vozes mais incríveis do nosso sertanejo“, escreveu um internauta na legenda, ironizando a situação. Muitos alertaram Zezé que a sua voz poderia falhar completamente se ele continuasse a forçar as cordas vocais.

As críticas intensificaram-se à medida que os fãs lembraram que Zezé Di Camargo não teve um acompanhamento correto de fonoaudiólogo no início da carreira, o que eventualmente levou à deterioração de sua voz ao longo do tempo.