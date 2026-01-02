Orçamento de 2026 é sancionado com 26 vetos e controle de gastos



O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou o Orçamento da União para o exercício de 2026 com 26 vetos a dispositivos incluídos pelo Congresso Nacional. A decisão foi oficializada em publicação extraordinária do Diário Oficial da União, divulgada na quarta-feira (31).

O Orçamento aprovado prevê despesas totais na ordem de R$ 6,5 trilhões. Conforme o texto sancionado, aproximadamente R$ 1,82 trilhão, equivalente a 28% dos orçamentos fiscal e da seguridade social, será direcionado ao pagamento de juros da dívida pública. Já o teto global de gastos dos Três Poderes foi estabelecido em cerca de R$ 2,4 trilhões.

Para o próximo ano, o governo projeta um superávit primário de R$ 34,26 bilhões, com possibilidade de alcançar até R$ 68,52 bilhões. A legislação do novo arcabouço fiscal permite que a meta seja considerada atendida mesmo com equilíbrio entre receitas e despesas. A LDO também autoriza um déficit máximo de R$ 6,75 bilhões.

Os investimentos do Novo PAC, limitados a R$ 5 bilhões, não entram no cálculo da meta fiscal. O texto orçamentário confirma ainda o valor do salário mínimo em R$ 1.621 a partir de janeiro de 2026, com correção baseada no INPC e na política de valorização definida em lei.