Indústria já gerou mais de 6 mil vagas formais em Mato Grosso do Sul em 2025

A indústria sul-mato-grossense já criou 6.661 novas vagas com carteira assinada em 2025, segundo dados do Observatório da Indústria da Fiems. O número representa 36% do total de empregos formais gerados no estado entre janeiro e abril. Só no mês de abril, foram 2.084 novas contratações no setor.

Os dados refletem o peso da indústria na economia estadual, especialmente em segmentos como construção civil, abate de animais, produção de etanol e fabricação de celulose.

Mais de 165 mil pessoas estão empregadas no setor industrial

O levantamento aponta que Mato Grosso do Sul encerrou abril com um total superior a 165 mil trabalhadores formais na indústria. Desse total:

120,1 mil estão na indústria de transformação,

32,2 mil na construção civil,

8,4 mil nos serviços industriais,

e 4,6 mil na indústria extrativa mineral.

Construção e frigoríficos lideram geração de empregos

As atividades que mais contrataram entre janeiro e abril foram:

Construção de edifícios: +1.720 vagas

Abate de bovinos: +851

Abate de suínos: +657

Fabricação de álcool: +649

Obras de terraplanagem: +349

Essas áreas concentram parte significativa do dinamismo da indústria em regiões estratégicas do estado, onde obras de infraestrutura e a agroindústria estão em expansão.

Campo Grande e Inocência puxam saldo positivo entre os municípios

Entre os municípios com maior saldo de vagas industriais em 2025, Campo Grande lidera, com 1.460 empregos gerados. Em seguida, aparecem:

Inocência: +1.109

Dourados: +684

São Gabriel do Oeste: +310

Naviraí: +287

*Com informações da Fiems