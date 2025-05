13ª edição da Campanha Fogo Zero será lançada em 6 de maio

A 13ª edição da Campanha de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais em Mato Grosso do Sul será lançada no dia 6 de maio de 2025, às 8h30, no auditório da Casa Rural, em Campo Grande. A iniciativa é promovida pelo Sistema Famasul e pela Reflore/MS, com apoio do Governo do Estado, Corpo de Bombeiros Militar e Ibama/MS.

Neste ano, a campanha — intitulada “Fogo Zero: Mais que uma campanha. Um propósito” — visa reforçar a cultura da prevenção de incêndios, especialmente em áreas de florestas plantadas. A proposta vai além da conscientização pontual: trata-se de um compromisso contínuo com a responsabilidade ambiental.

Atuação integrada será apresentada durante o lançamento

Durante o lançamento, serão apresentados dados sobre os incêndios florestais ocorridos nos últimos anos no estado, além das ações previstas para 2025. O trabalho conjunto entre Sistema Famasul, Senar/MS, Reflore/MS e instituições parceiras será destacado como um dos pilares da campanha.

Segundo os organizadores, essa integração demonstra o papel ativo do setor produtivo na conservação ambiental e na segurança das propriedades rurais.

Capacitação técnica fortalece combate ao fogo

Desde 2018, o Senar/MS tem promovido o curso Sistema de Comando de Incidentes (SCI), em parceria com a Reflore/MS e o Corpo de Bombeiros Militar. A formação inclui planejamento de ações, fluxogramas de resposta, simulações práticas e uso de formulários. Ao todo, 173 profissionais já foram capacitados, entre colaboradores de empresas associadas à Reflore/MS e instrutores do Senar/MS.

Além da qualificação técnica, a campanha é reforçada por ações educativas, instalação de placas informativas em estradas e envio de alertas por WhatsApp.

Reflore/MS representa setor florestal no estado

A Reflore/MS — Associação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de Florestas Plantadas — reúne empresas líderes do setor com atuação no estado. A associação tem como missão promover o desenvolvimento sustentável por meio da defesa de interesses coletivos e da promoção de práticas inovadoras e responsáveis no uso de florestas plantadas.

Serviço