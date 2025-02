180 mil alunos retornam às aulas na rede estadual

O ano letivo de 2025 começou nesta segunda-feira (17) para 180 mil alunos da rede estadual. Esse número deve chegar a 190 mil em março, com a oficialização das matrículas. A retomada das aulas traz mudanças importantes, incluindo a ampliação do ensino integral e a restrição ao uso de celulares.

A rede estadual conta com 350 escolas, muitas delas reformadas para receber melhor os estudantes. “Somos hoje 350 escolas, 50 delas entregues reformadas no início do ano. Outras estão em processo de reforma, mais de 100 unidades passando por melhorias”, destacou o secretário estadual de Educação, Helio Queiroz Daher.

A restrição ao uso de celulares também entra em vigor. A medida busca melhorar o aprendizado e a concentração dos alunos. Escolas adotaram estratégias para facilitar a adaptação, como armários individuais para que os estudantes guardem os aparelhos com segurança.

Combate a violência contra a mulher

O governo de Mato Grosso do Sul ampliará as ações para apoiar mulheres e combater a violência de gênero dentro da rede estadual de ensino. Entre as iniciativas estão a criação de salas de acolhimento para crianças e a transformação das escolas em pontos de referência para denúncias.

As salas de acolhimento garantem que mães e responsáveis possam estudar enquanto os filhos permanecem em um espaço seguro dentro da escola. O projeto foi lançado como piloto no ano passado e será expandido em 2025. “É uma forma de garantir o direito da mulher de concluir os estudos”, afirmou o secretário de Educaçãor.

Outra ação prevista para março, no Mês da Mulher, é a capacitação das escolas para receber denúncias de violência doméstica. “Temos escolas em todos os municípios e elas podem ser o primeiro contato dessa mulher que precisa de ajuda”, destacou o secretário.

Além disso, o governo estadual planeja mudanças no currículo escolar para fortalecer a educação sobre respeito às mulheres. A iniciativa visa conscientizar meninos e meninas sobre direitos e proteção contra a violência. “Queremos que nossas estudantes entendam seus direitos, se empoderem e saibam que podem reivindicá-los”, explicou Daher.

A proposta inclui também o envolvimento das famílias no debate. “Precisamos trazer essa discussão para dentro das escolas e para os lares, porque a conscientização começa na educação”, concluiu o secretário.