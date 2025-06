1ª Corrida Sicredi será realizada em agosto com percurso noturno e incentivo à doação de sangue

Estão abertas as inscrições para a 1ª Corrida Sicredi, marcada para o dia 2 de agosto, às 18h, na Avenida Fadel Tajher Iunes, no Parque dos Poderes, em Campo Grande. Com percursos de 5 km e 10 km de corrida e 3 km de caminhada, o evento espera reunir até 1.000 participantes.

A iniciativa tem como proposta unir esporte, saúde e responsabilidade social. Doadores regulares de sangue e pessoas com mais de 60 anos terão direito a 50% de desconto na inscrição, mediante comprovação.

Valores e inscrições

As inscrições custam entre R$ 70 e R$ 180, de acordo com o lote disponível, e devem ser feitas exclusivamente pelo site KMaisClube até o dia 11 de julho, ou enquanto houver vagas.

Premiação em dinheiro e categorias por idade

A corrida terá premiação de até R$ 600 para os primeiros colocados nas provas de 5 km e 10 km. Também haverá troféus por faixa etária, começando em até 29 anos e seguindo de década em década.

Todos que completarem o percurso receberão medalha de participação, com exceção da caminhada, que não será competitiva.

A idade mínima para participar é de 14 anos, e atletas menores de 18 devem apresentar autorização por escrito dos responsáveis.

Estrutura e entrega de kits

Pontos de hidratação estarão distribuídos ao longo do trajeto, com fiscais orientando os participantes. O kit do atleta inclui camiseta, número de peito com chip e medalha, e deverá ser retirado previamente. A data de retirada será divulgada em breve; não haverá entrega no dia do evento.

Lançamento reuniu 300 pessoas

A corrida foi lançada no último domingo (27), no Parque dos Poderes, durante um evento que reuniu cerca de 300 pessoas, com alongamento coletivo, treino de 5 km e sorteio de inscrições. A ação contou com a participação de corredores, famílias e apoiadores da iniciativa.

Serviço