1ª edição do Entre Elas reúne mulheres em evento solidário na Capital

A primeira edição do Entre Elas – Negócios e Propósito será realizada na próxima sexta-feira (21), às 14h, em Campo Grande. O evento, organizado por um grupo de dez mulheres, reúne palestras, exposição de produtos, bazar de desapego e arrecadação de alimentos para o Projeto Nova, que atende crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência.

A iniciativa surgiu de uma conversa informal entre as organizadoras, que buscavam formas de unir empreendedorismo, solidariedade e troca de experiências.

“Tudo começou com a ideia de desapegar de peças que estavam paradas. Em pouco tempo, cresceu e virou um encontro voltado para mulheres”, disse a organizadora Renata Santos.

O evento será realizado no Sindicato dos Bancários, na avenida Barão do Rio Branco, 2652, em frente ao Fórum. A entrada será um quilo de alimento não perecível. Expositoras não pagaram taxa e doarão brindes para sorteios durante a ação.

Programação do Evento

As participantes poderão acompanhar palestras sobre etiqueta feminina, saúde mental e comunicação não violenta, além de atividades como skincare, música e rodas de conversa. Produtos de desapego estarão disponíveis por até R$ 100.

Segundo as organizadoras, a intenção é tornar o encontro anual. “A gente percebeu a quantidade de mulheres com propósito semelhante. Queremos criar um espaço de apoio, voz e oportunidade”, afirmou Hestânia Dias.

Acompanhe a entrevista completa: