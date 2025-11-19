Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

Empreendedorismo Feminino

1ª edição do Entre Elas reúne mulheres em evento solidário na Capital

Encontro criado por dez organizadoras terá palestras, bazar de desapego e arrecadação de alimentos para projeto que atende vítimas de violência

Karina Anunciato

Renata Santos e Hestânia Dias, no estúdio da Rádio Massa (Foto: Fernando de Carvalho/ Massa CG)
Renata Santos e Hestânia Dias, no estúdio da Rádio Massa (Foto: Fernando de Carvalho/ Massa CG)

A primeira edição do Entre Elas – Negócios e Propósito será realizada na próxima sexta-feira (21), às 14h, em Campo Grande. O evento, organizado por um grupo de dez mulheres, reúne palestras, exposição de produtos, bazar de desapego e arrecadação de alimentos para o Projeto Nova, que atende crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência.

A iniciativa surgiu de uma conversa informal entre as organizadoras, que buscavam formas de unir empreendedorismo, solidariedade e troca de experiências.

“Tudo começou com a ideia de desapegar de peças que estavam paradas. Em pouco tempo, cresceu e virou um encontro voltado para mulheres”, disse a organizadora Renata Santos.

O evento será realizado no Sindicato dos Bancários, na avenida Barão do Rio Branco, 2652, em frente ao Fórum. A entrada será um quilo de alimento não perecível. Expositoras não pagaram taxa e doarão brindes para sorteios durante a ação.

Programação do Evento

As participantes poderão acompanhar palestras sobre etiqueta feminina, saúde mental e comunicação não violenta, além de atividades como skincare, música e rodas de conversa. Produtos de desapego estarão disponíveis por até R$ 100.

Segundo as organizadoras, a intenção é tornar o encontro anual. “A gente percebeu a quantidade de mulheres com propósito semelhante. Queremos criar um espaço de apoio, voz e oportunidade”, afirmou Hestânia Dias.

Acompanhe a entrevista completa:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos