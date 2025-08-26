Primeira SAF de MS nasce com alto investimento e promete recolocar futebol no cenário nacional

Na véspera do aniversário de 126 anos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul registrou um marco histórico para o esporte. Em solenidade no Bioparque Pantanal, o FC Pantanal SAF anunciou seu primeiro investidor: Guto Dobes Filho, inaugurando a primeira Sociedade Anônima do Futebol do Estado.
Mais do que uma formalidade, o anúncio foi tratado como presente à cidade e aos torcedores, simbolizando uma nova fase de profissionalização e impacto social.
“Investir no Pantanal não é apenas sobre números, mas sobre perpetuar o êxito. É garantir centro de treinamento estruturado, equipamentos modernos, salários dignos e enxergar o clube como canal de transformação social”, destacou Guto Dobes Filho.
Estrutura e futuro do projeto
A proposta já nasce com investimento de R$ 13 milhões viabilizados pelo Ministério do Esporte, via Lei de Incentivo, destinados às categorias de base. Empresário da educação e executivo do Grupo Dallas, Guto carrega uma ligação pessoal com o futebol desde a infância.
De acordo com o presidente do clube, Gilmar Ribeiro, o Mazinho, a meta é clara: “Até 2028 queremos o Pantanal disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Este é um passo histórico para o nosso futebol”.
Apoio institucional
A relevância do projeto foi reconhecida pelo presidente da Federação de Futebol de MS, Estevão Petrallás, que ressaltou o caráter inovador da SAF. “Um time forte e organizado refletirá diretamente no entusiasmo da torcida e no futuro do esporte sul-mato-grossense”.
Em tom institucional, o governador Eduardo Riedel também destacou: “As SAFs são o caminho da profissionalização e representam uma nova chance de resgatar o futebol. O Pantanal dá início a um ciclo histórico”.
A solenidade ainda contou com autoridades como o secretário estadual Marcelo Miranda, o deputado federal Beto Pereira e o vice-presidente da FIEMS, Luiz Crosara Junior.
Impacto social e comunitário
Hoje o Brasil já soma 117 SAFs. O Pantanal surge como pioneiro em Mato Grosso do Sul, unindo esporte e desenvolvimento social.
Em voz passiva, foi destacado que empresários e pessoas físicas podem contribuir com o projeto via destinação do Imposto de Renda. Esse modelo não gera custo adicional, mas redireciona recursos que seriam pagos para ações sociais e esportivas locais.
O significado do projeto foi apresentado de forma ampla: para o esporte, crescimento e competitividade; para os atletas, oportunidades; para a comunidade, transformação social; e para o futuro, referência nacional.
Interessados em investir podem entrar em contato pelo telefone (67) 99661-0721 ou acompanhar o clube no Instagram (@pantanalsaf / @basepantanalsaf) e no YouTube (TV Pantanal SAF).