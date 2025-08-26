Veículos de Comunicação
Primeira SAF de MS nasce com alto investimento e promete recolocar futebol no cenário nacional

Adriano Hany

Evento de lançamento da primeira SAF de MS no Bioparque Pantanal
Evento de lançamento da primeira SAF de MS no Bioparque Pantanal. Foto: Campo Grande News

Na véspera do aniversário de 126 anos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul registrou um marco histórico para o esporte. Em solenidade no Bioparque Pantanal, o FC Pantanal SAF anunciou seu primeiro investidor: Guto Dobes Filho, inaugurando a primeira Sociedade Anônima do Futebol do Estado.

Mais do que uma formalidade, o anúncio foi tratado como presente à cidade e aos torcedores, simbolizando uma nova fase de profissionalização e impacto social.

“Investir no Pantanal não é apenas sobre números, mas sobre perpetuar o êxito. É garantir centro de treinamento estruturado, equipamentos modernos, salários dignos e enxergar o clube como canal de transformação social”, destacou Guto Dobes Filho.

Estrutura e futuro do projeto

A proposta já nasce com investimento de R$ 13 milhões viabilizados pelo Ministério do Esporte, via Lei de Incentivo, destinados às categorias de base. Empresário da educação e executivo do Grupo Dallas, Guto carrega uma ligação pessoal com o futebol desde a infância.

De acordo com o presidente do clube, Gilmar Ribeiro, o Mazinho, a meta é clara: “Até 2028 queremos o Pantanal disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Este é um passo histórico para o nosso futebol”.

Apoio institucional

A relevância do projeto foi reconhecida pelo presidente da Federação de Futebol de MS, Estevão Petrallás, que ressaltou o caráter inovador da SAF. “Um time forte e organizado refletirá diretamente no entusiasmo da torcida e no futuro do esporte sul-mato-grossense”.

Em tom institucional, o governador Eduardo Riedel também destacou: “As SAFs são o caminho da profissionalização e representam uma nova chance de resgatar o futebol. O Pantanal dá início a um ciclo histórico”.

A solenidade ainda contou com autoridades como o secretário estadual Marcelo Miranda, o deputado federal Beto Pereira e o vice-presidente da FIEMS, Luiz Crosara Junior.

Impacto social e comunitário

Hoje o Brasil já soma 117 SAFs. O Pantanal surge como pioneiro em Mato Grosso do Sul, unindo esporte e desenvolvimento social.

Em voz passiva, foi destacado que empresários e pessoas físicas podem contribuir com o projeto via destinação do Imposto de Renda. Esse modelo não gera custo adicional, mas redireciona recursos que seriam pagos para ações sociais e esportivas locais.

O significado do projeto foi apresentado de forma ampla: para o esporte, crescimento e competitividade; para os atletas, oportunidades; para a comunidade, transformação social; e para o futuro, referência nacional.

Interessados em investir podem entrar em contato pelo telefone (67) 99661-0721 ou acompanhar o clube no Instagram (@pantanalsaf / @basepantanalsaf) e no YouTube (TV Pantanal SAF).

