1º Batalhão da Polícia Militar Ambiental realiza passagem de comando na capital

O 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) realizou, na manhã desta terça-feira (29), a cerimônia de passagem de comando em Campo Grande. O Major Diego da Silva Ferreira Rosa assumiu oficialmente a liderança da unidade, substituindo o Tenente-Coronel Cleiton Douglas da Silva, que passa a integrar a assessoria militar da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semadesc).

A solenidade foi realizada no auditório da Receita Federal e contou com a presença de autoridades militares, incluindo o Comandante de Policiamento Ambiental da PMMS, Coronel José Carlos Rodrigues, além de comandantes de outras subunidades da corporação.

Com mais de dez anos de experiência na Polícia Militar Ambiental, o Major Diego já exercia a função de subcomandante do 1º BPMA. A mudança no comando visa garantir a continuidade das ações de fiscalização e preservação ambiental na Bacia do Rio Paraguai, área de atuação da unidade.

Criado como o núcleo inicial da estrutura da PMA em Mato Grosso do Sul, o 1º Batalhão tem sede em Campo Grande e é responsável pela proteção da região do Pantanal. Sua atuação é considerada estratégica para a conservação de um dos principais ecossistemas do país.

Segundo a corporação, a passagem de comando reafirma o compromisso com o fortalecimento das práticas ambientais e com a preservação dos recursos naturais da região.