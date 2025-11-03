Veículos de Comunicação
CULTURA

“2001: Uma Odisseia no Espaço” será exibido no Cine Café do MIS nesta quinta-feira

Clássico de Stanley Kubrick ganha sessão gratuita em Campo Grande, com debate sobre os temas e simbolismos da obra

Fernando de Carvalho

Filme foi indicado a quatro Oscars - Foto: Divulgação (Cena do Filme)
Filme foi indicado a quatro Oscars - Foto: Divulgação (Cena do Filme)

O projeto Cine Café exibe nesta quinta-feira (6), às 19h, o filme “2001: Uma Odisseia no Espaço” (1968), de Stanley Kubrick, no Museu da Imagem e do Som (MIS), em Campo Grande.

A entrada é gratuita e, após a sessão, haverá um debate com Kézia Miranda e Lucas Mato Grosso sobre os temas e a influência da obra no cinema mundial.

Criado em 2016, o Cine Café é um coletivo de cinema independente que realiza mostras e eventos em diferentes espaços culturais do Estado. A proposta é fomentar o debate sobre produções cinematográficas clássicas e contemporâneas, estimulando o público a refletir sobre linguagem, estética e contexto histórico.

“O Museu da Imagem e do Som sempre foi nosso grande parceiro, que nos valorizou por manter esse espaço democrático de exibição e discussão”, destaca Kézia Miranda, diretora do projeto.

O longa-metragem de Kubrick é um marco da ficção científica, abordando temas como evolução humana, inteligência artificial, tecnologia e vida extraterrestre. A narrativa acompanha uma missão de astronautas rumo a Júpiter, após a descoberta de um misterioso monólito, sob o controle do computador HAL 9000.

Considerado um dos filmes mais influentes da história, “2001: Uma Odisseia no Espaço” foi indicado a quatro Oscars e venceu na categoria Melhores Efeitos Visuais. A trilha sonora com composições de Richard Strauss, Johann Strauss II, Aram Khachaturian e György Ligeti também é um dos elementos mais marcantes da produção.

Além do debate, o evento oferece café, chá, leite com chocolate e bolachas aos visitantes. O público é convidado a levar sua própria caneca. A sessão ocorre no Museu da Imagem e do Som, localizado no Memorial da Cultura e da Cidadania Apolônio de Carvalho, na avenida Fernando Corrêa da Costa, 559 – 3º andar, Centro.

*Com informações da Fundação de Cultura de MS

