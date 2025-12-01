257 kg de cabelo humano são apreendidos em veículo na MS-164

Cabelo humano foi aprendido em um veículo em Ponta Porã, neste domingo (30). 257 kg do material foi estavam sendo transportados em VolksWagen T-Cross por um homem de 48 anos.

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) faziam bloqueio na MS-164, zona rural do município, quando abordaram o condutor do veículo. Durante vistoria, foram localizadas no interior do automóvel diversas sacolas com os cabelos.

Questionado, o homem afirmou que pegou os materiais em Ponta Porã e levaria até Dourados, onde receberia R$ 1 mil pelo transporte. O material apreendido, avaliado em pouco mais de R$ 2,5 milhões, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã.

*Com informações do DOF