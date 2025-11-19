28 mil CAFs foram emitidos em Mato Grosso do Sul desde 2023

O Cadastro da Agricultura Familiar (CAF) que possibilita que agricultores tenham acesso a crédito, programas governamentais e oportunidades de desenvolvimento, atingiu a marca de 28 mil emissões, em Mato Grosso do Sul, desde 2023. A emissão é gratuita e presente em todo o país, a Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) Pública é responsável pela maior parte dos Cadastros.
Os 28.234 CAFs existentes em Mato Grosso do Sul, são dividos em:
- 19.688 assentados do Programa Nacional de Reforma Agrária;
- 440 de beneficiários dos programas de Crédito Fundiário;
- 280 de famílias quilombolas;
- 1.809 de indígenas;
- 183 de outros povos tradicionais;
- 5.834 de demais agricultores familiares tradicionais.
Porta de entrada para políticas públicas
O CAF é o documento que identifica e qualifica os beneficiários da Política Nacional da Agricultura Familiar. Garante o acesso a programas fundamentais como o Pronaf, o Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), o Garantia-Safra, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), entre outros.
Para o diretor-presidente da Agraer, Fernando Luiz Nascimento, a agilidade e precisão na emissão do CAF são determinantes para o fortalecimento da agricultura familiar em Mato Grosso do Sul.
“A emissão do CAF é estratégica para o desenvolvimento rural. É por meio dele que os agricultores acessam linhas de crédito, mercados e assistência técnica. A Agraer tem atuado com responsabilidade e proximidade junto às famílias, assegurando que os dados estejam corretos e que o maior número possível de produtores rurais tenha acesso às políticas públicas que garantem autonomia e qualidade de vida no campo”, destacou.
Ater Pública
Hoje, a Associação Brasileira das Entidades de Assistência Técnica e Extensão Rural, Pesquisa Agropecuária e Regularização Fundiária (Asbraer) conta com 31 associadas, sendo 28 delas prestadoras de Ater. De janeiro a agosto de 2025, essas entidades já emitiram mais de 439 mil CAFs em todo o Brasil.
*Com informações da Agraer