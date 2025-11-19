28 mil CAFs foram emitidos em Mato Grosso do Sul desde 2023

O Cadastro da Agricultura Familiar (CAF) que possibilita que agricultores tenham acesso a crédito, programas governamentais e oportunidades de desenvolvimento, atingiu a marca de 28 mil emissões, em Mato Grosso do Sul, desde 2023. A emissão é gratuita e presente em todo o país, a Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) Pública é responsável pela maior parte dos Cadastros.

Os 28.234 CAFs existentes em Mato Grosso do Sul, são dividos em:

19.688 assentados do Programa Nacional de Reforma Agrária;

440 de beneficiários dos programas de Crédito Fundiário;

280 de famílias quilombolas;

1.809 de indígenas;

183 de outros povos tradicionais;

5.834 de demais agricultores familiares tradicionais.

Porta de entrada para políticas públicas

O CAF é o documento que identifica e qualifica os beneficiários da Política Nacional da Agricultura Familiar. Garante o acesso a programas fundamentais como o Pronaf, o Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), o Garantia-Safra, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), entre outros.

Para o diretor-presidente da Agraer, Fernando Luiz Nascimento, a agilidade e precisão na emissão do CAF são determinantes para o fortalecimento da agricultura familiar em Mato Grosso do Sul.