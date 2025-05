Quatro dos seis fugitivos da delegacia de Ponta Porã já foram recapturados

Seis fugitivos da delegacia de Ponta Porã escaparam da carceragem da 1ª Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã, município localizado na região de fronteira com o Paraguai, do último sábado (11).

A fuga foi registrada por volta das 13h, quando os custodiados forçaram a grade de uma das celas e, em seguida, romperam o cadeado que dava acesso ao pátio externo da unidade. Após atravessarem o espaço, pularam um muro de mais de três metros e fugiram da delegacia.

As forças de segurança iniciaram as buscas imediatamente após detectarem a evasão. A Polícia Civil, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG), recapturou um dos fugitivos, de 44 anos. Já a Polícia Militar, com apoio da Força Tática, localizou e prendeu outros três homens, com idades entre 22 e 38 anos.

Identificação dos Foragidos

Os seis detentos foram identificados como Eduardo Overbeck, Eládio Barreto Rojas, Pedro Lucca de Lima Santos, Guilherme Crisóstomo Alves, Júlio César Marques Pérez e Estevan de Oliveira Alves. Até o momento, Pedro Lucca e Guilherme Crisóstomo, ambos oriundos do Paraná, permanecem foragidos.

Operação de Busca e Apreensão

Na manhã de domingo (12), as ações de busca continuaram em ritmo acelerado. Uma operação conjunta entre Polícia Civil, Polícia Militar, Força Nacional e autoridades paraguaias foi deflagrada em toda a linha de fronteira para impedir uma possível fuga internacional dos detentos ainda não localizados.

As circunstâncias que possibilitaram a fuga ainda estão sob apuração. Até o momento, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública não divulgou detalhes oficiais sobre as falhas que permitiram a evasão dos presos da unidade.

Colaboração da População

A Polícia Civil reforça o pedido de apoio da população para auxiliar nas buscas. Informações sobre os foragidos podem ser repassadas de forma anônima pelo número (67) 9639-2747.