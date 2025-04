Mais de 40,7 mil famílias em Mato Grosso do Sul já foram beneficiadas com a nova parabólica digital. Este equipamento é necessário para a continuidade da recepção de canais de TV aberta via satélite após a chegada da tecnologia 5G no Brasil. Somente em Campo Grande, mais de 1,2 mil kits gratuitos foram instalados.

A substituição das antigas parabólicas é feita gratuitamente por meio do programa Siga Antenado. Este programa é voltado a pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do governo federal. A medida visa liberar a faixa de frequência utilizada pelas parabólicas tradicionais para a operação do 5G.

A instalação da nova antena garante mais qualidade de imagem e som, além de maior estabilidade no sinal. A troca deve ser agendada até as 20h do dia 30 de junho, pelo site www.sigaantenado.com.br ou pelo telefone 0800 729 2404. Todo o processo é gratuito, desde o agendamento até a instalação.

Adesão no Interior e Benefícios da Nova Parabólica

Nos municípios do interior, como Dourados, Três Lagoas e Corumbá, a adesão também tem crescido. Principalmente entre famílias que dependem da TV aberta para acompanhar notícias e entretenimento. Em áreas onde o acesso à internet é limitado, a televisão continua sendo a principal fonte de informação e lazer.

A nova parabólica capta sinais digitais de emissoras como TV Aparecida, Rede Vida, Canção Nova, Pai Eterno e Século 21. Esses sinais continuam disponíveis, porém com qualidade superior. A troca dos equipamentos antigos também evita interferências causadas pelo sinal 5G, já em funcionamento em diversas capitais brasileiras.

Coordenação e Expansão do Programa

A iniciativa é coordenada pela EAF, Eentidade Administradora da Faixa de 3,5 GHz, noem fantasia da Siga Antenado, responsável por operacionalizar a liberação do espectro do 5G no país. Criada por operadoras vencedoras do leilão da Anatel — como Claro, TIM e Vivo — a entidade é responsável pela execução do programa em todo o território nacional.

No Mato Grosso do Sul, milhares de lares em situação de vulnerabilidade social foram atendidos. A iniciativa promove inclusão digital e melhora a experiência de acesso à TV gratuita.

A expectativa é de que mais famílias se beneficiem com a iniciativa nas próximas semanas, especialmente nas regiões rurais e nos bairros mais afastados dos grandes centros.