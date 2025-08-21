54% das escolas de MS têm irregularidades no esgoto e água, aponta relatório do MPT

Em Mato Grosso do Sul, mais da metade das escolas visitadas pelo projeto Sede de Aprender apresenta problemas no saneamento básico, com 54% registrando irregularidades no abastecimento de esgoto e 46% sem coleta de esgoto adequada.

Além disso, 24% das instituições não apresentaram certificado de potabilidade da água, mesmo que todas possuam banheiros adequados e fornecimento regular de água. A inspeção constatou que 94% das escolas têm reservatórios de água e 82% realizam limpeza periódica destes equipamentos.

O projeto Sede de Aprender realizou 58 visitas entre 2 e 6 de junho de 2025, abrangendo 50 escolas da rede municipal, quatro da estadual e quatro da rede privada, totalizando 606 salas de aula e 21.302 alunos, incluindo 1.250 com necessidades educacionais especiais. Entre as instituições inspecionadas, sete são de ensino médio, 25 de anos finais do ensino fundamental, 33 de anos iniciais e 41 de educação infantil. A maioria das escolas está localizada na zona urbana, enquanto 15% ficam em áreas rurais.

Os dados foram reunidos em painel do Conselho Nacional do Ministério Público, que permite acesso detalhado por estado, município e escola, e servem para orientar medidas como recomendações, termos de ajustamento de conduta, ações civis públicas e articulação com gestores locais.

Em âmbito nacional, o Censo Escolar 2024 aponta que 647 mil estudantes de escolas públicas não têm água potável, 179 mil são afetados pela falta de abastecimento de água, 357 mil convivem com ausência de esgoto e 347 mil não dispõem de banheiros adequados. O projeto Sede de Aprender monitora a condição da água nas escolas e busca melhorar sua oferta em todo o país.