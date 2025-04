56,6% dos estudantes sul-mato-grossenses não eram alfabetizados em 2023

Os últimos dados do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica) apontam que, em 2023, 43,4% dos estudantes do 2º ano do ensino fundamental em escolas públicas sul-mato-grossenses eram alfabetizados. Ao todo, no Brasil, 49,3% de crianças entre 8 e 9 anos do ensino fundamental eram alfabetizados.

A demora na divulgação dos dados ocorreu devido ao atraso na definição dos critérios e metas do Inep e, com a pressão e críticas, o ministro da Educação, Camilo Santana, divulgou a pesquisa, que são estimativas, sendo a divulgação da versão final prevista para maio de 2025.

O Saeb é um conjunto de avaliações que fornece dados de alfabetização básica brasileira ao Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) e define metas por meio de políticas públicas para garantir que, ao final do 2º ano do ensino fundamental, todos os estudantes brasileiros estejam alfabetizados.

Variação nos números e estimativa

A pesquisa divulgada referente ao Saeb 2023 apresenta dados de uma avaliação amostral realizada pelo Inep, na qual apenas uma parcela dos estudantes foi avaliada. No caso de Mato Grosso do Sul, 24 escolas, 34 turmas e 732 estudantes de escolas da rede municipal ou estadual foram avaliados, resultando em uma taxa de alfabetização de 43,4%, com margem de erro de 12,7 pontos percentuais.

Já o relatório específico, também feito pelo Sead, se baseia em uma avaliação censitária aplicada pelo próprio estado, na qual 88% dos alunos do 2º ano do ensino fundamental foram avaliados. Esse relatório mostrou que 47% dos estudantes entre 8 e 9 anos são alfabetizados.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), a meta é que 58% das crianças sul-mato-grossenses estejam alfabetizadas até o fim de 2025 e, 80% das crianças brasileiras do 2º ano do ensino fundamental estejam alfabetizadas até 2030.