5º leilão patrimônio genético abre a agenda da Expogrande 2025

O 5º Leilão Patrimônio Genético, realizado pela Sete Estrelas, será o grande evento que abre a Expogrande 2025. O leilão ocorrerá no dia 29 de março, sábado, a partir do meio-dia (horário MS), no pavilhão da ACRISSUL, em Campo Grande. Este evento promete movimentar o setor da pecuária e trazer novas oportunidades de negócios para pecuaristas de todo o Brasil.

A Sete Estrelas, reconhecida por sua excelência na seleção genética, vai oferecer 33 reprodutores da safra 2022, além de sete matrizes superprecoces prenhes, da geração 2023, que fazem parte de sua reserva genética de alto padrão. Esses animais são avaliados por programas renomados como Embrapa Geneplus e PMGZ da ABCZ, além de contarem com a avaliação de ultrassonografia de carcaça realizada pela Pecus/DGT.

Em entrevista, ao Agro é Massa com Fabiano Reis, o gerente de marketing da Sete Estrelas, Naur Barbosa destacou a relevância do evento, mencionando a importância do mercado internacional, principalmente a relação com a China.

Segundo ele, a China está criando uma expectativa ainda maior sobre os embarques de carne de qualidade, principalmente cortes nobres de carne bovina: “Cria-se uma expectativa ainda melhor de embarques ali para a China e também de carne de qualidade, carne de cortes mais nobres para os chineses, o que traz uma expectativa muito boa aqui para o Brasil”.

Durante a conversa, o gerente destacou como o leilão já se tornou uma tradição dentro da Expogrande. “A Expogrande está para Campo Grande e Mato Grosso do Sul, como o Carnaval está para o Rio de Janeiro. Então é a nossa festa máxima”, comentou.

Naur explicou também sobre a importância do trabalho de seleção genética que a Sete Estrelas realiza:

“Quando você compra um reprodutor, não só da Sete Estrelas, de qualquer um desses grandes criatórios que trabalham com essas tecnologias, você leva todo esse trabalho junto. São muitas pessoas envolvidas para que quem adquirir esses produtos leve para a sua propriedade o melhor”, explicou

Confira na íntegra:

Serviço:

5º Leilão Patrimônio Genético

Data: 29 de março de 2025

Horário: A partir do meio-dia (horário MS)

Local: ACRISSUL, Campo Grande-MS