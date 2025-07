Em MS, 72 mil universitários estão endividados e 4 em cada 10 trancaram o curso

Mais de 72 mil universitários de Mato Grosso do Sul enfrentam dificuldades financeiras para continuar os estudos. O número é da nova pesquisa divulgada pela Serasa, que revela a extensão do problema no estado.

Cerca de 210 mil ofertas de negociação estão disponíveis para esse público em 59 instituições de ensino com atuação em MS. Os descontos podem chegar a 95%, com opções de parcelamento e consolidação de dívidas.

A crise financeira, agravada por desemprego e queda de renda, já levou 4 em cada 10 estudantes a trancar o curso universitário. A estatística nacional reflete o cenário em Campo Grande e demais cidades sul-mato-grossenses.

Principais motivos para quitar as dívidas universitárias Limpar o nome 48% Aliviar a carga emocional/mental 39% Cumprir com o compromisso assumido 39% Evitar aumento da dívida (juros e multas) 37% Ficar estável financeiramente 34% Retomar os estudos/concluir o curso 34% Melhorar o acesso ao crédito 25% *Pergunta com mais de uma opção de resposta – Média de alternativa por respondente: 3,29

Falta de renda é o principal motivo das dívidas

Entre os entrevistados, 35% disseram ter dívidas com faculdades. Desses, 22% apontaram o desemprego como a principal causa. Outros fatores incluem problemas familiares (13%) e redução de renda (9%).

Além disso, 62,3% também possuem outras dívidas, principalmente com cartão de crédito (55%), contas básicas (36%) e empréstimos pessoais (32%).

As pendências afetam diretamente o bem-estar. Quase metade dos estudantes relatou sofrimento com ansiedade, estresse ou insônia por causa das dívidas. Apenas 6% não sentiram impacto emocional.

Dívidas atrasadas e adiamento de planos de vida

A inadimplência também tem duração significativa: 34% das dívidas somam o valor de cinco mensalidades ou mais, e 32% estão em aberto há mais de dois anos.

Esse cenário obriga muitos jovens a adiar projetos de vida, como sair da casa dos pais, buscar intercâmbio ou empreender.

“O peso das dívidas vai além do financeiro, afetando o desempenho acadêmico e a saúde mental”, afirma Thiago Ramos, especialista da Serasa em educação financeira.

Estudantes mantêm esperança de renegociação

Apesar das dificuldades, 64% acreditam que conseguirão quitar a dívida nos próximos dois anos. Nove em cada dez entrevistados afirmam que pagar o que devem à universidade é uma prioridade.

Para facilitar esse processo, a Serasa criou uma campanha voltada aos universitários, com mais de 7,8 milhões de ofertas no país, abrangendo 2,8 milhões de estudantes.

Entre as instituições participantes estão nomes como Anhanguera, Estácio e Pravaler. Os acordos podem ser fechados pela internet.

Como negociar com a Serasa

A negociação das dívidas pode ser feita de forma 100% online por meio das plataformas da Serasa: