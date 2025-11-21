‘A cabeça do arquiteto está no cliente’, diz Ana Paula Moreira

Com quase três décadas dedicadas à arquitetura e ao design de interiores, Ana Paula Moreira construiu uma carreira marcada por projetos autorais, presença em grandes mostras e um estilo que combina sofisticação com funcionalidade. Em entrevista à rádio Massa Campo Grande, a arquiteta destacou que o centro de todo processo criativo é, antes de tudo, o cliente.

“A cabeça do arquiteto está na vida do cliente”, afirmou. Para ela, projetar significa entender profundamente hábitos, rotinas, desejos e necessidades de quem vai habitar o espaço. “É de dentro para fora. Se a família recebe muito, se cozinha junto, se tem crianças… tudo isso determina o ambiente“.

Trajetória e virada de chave

Mineira de Teófilo Otoni, Ana Paula viveu sua principal transição profissional ao deixar Belo Horizonte, onde trabalhava em um escritório renomado, para abrir a própria empresa em Campo Grande. “Foi um divisor de águas. Eu estava em uma cidade nova, com outra cultura, e precisei entender como o sul-mato-grossense vive para atendê-lo bem”, relatou.

O poder da escuta

Segundo ela, a base de um bom projeto é a escuta atenta. “São muitos cafés e conversas para entender o que o cliente fala — e o que ele não fala”, disse. A sensibilidade para captar esse não dito, afirma, é o que transforma o conceito em um ambiente que realmente funciona para a família.

Mostras e criação autoral

Ana Paula também é presença recorrente em eventos como a Casa Cor. Para ela, participar dessas mostras tem significado especial. “É quando coloco no ambiente aquilo que me representa. É meu estilo, minha identidade. Conecta com outras pessoas”, explicou.

Desafios em projetos compactos

Entre os trabalhos recentes, ela relembrou o decorado projetado para um empreendimento da Jooy. “Apartamento compacto é sempre um desafio. Precisa caber tudo e ainda parecer leve”, disse. Segundo ela, o projeto surpreendeu até a equipe pelo aproveitamento dos espaços e pela atenção à ergonomia.

Dica para quem vai construir ou reformar

No encerramento, a arquiteta fez um alerta direto aos ouvintes: “Para não errar, contrate um profissional — e ouça o profissional”. Para ela, morar não significa automaticamente saber projetar. “O especialista organiza a vida da família na casa, deixando tudo mais funcional e bonito”.

Acompanhe a entrevista completa: