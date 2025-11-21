Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

MORAR BEM

‘A cabeça do arquiteto está no cliente’, diz Ana Paula Moreira

Arquiteta fala sobre trajetória, escuta sensível e desafios em projetos residenciais e mostras como a Casa Cor

Karina Anunciato

Ana Paula Moreira, no estúdio da rádio Massa Campo Grande (Foto: Live)
Ana Paula Moreira, no estúdio da rádio Massa Campo Grande (Foto: Live)

Com quase três décadas dedicadas à arquitetura e ao design de interiores, Ana Paula Moreira construiu uma carreira marcada por projetos autorais, presença em grandes mostras e um estilo que combina sofisticação com funcionalidade. Em entrevista à rádio Massa Campo Grande, a arquiteta destacou que o centro de todo processo criativo é, antes de tudo, o cliente.

“A cabeça do arquiteto está na vida do cliente”, afirmou. Para ela, projetar significa entender profundamente hábitos, rotinas, desejos e necessidades de quem vai habitar o espaço. “É de dentro para fora. Se a família recebe muito, se cozinha junto, se tem crianças… tudo isso determina o ambiente“.

Trajetória e virada de chave

Mineira de Teófilo Otoni, Ana Paula viveu sua principal transição profissional ao deixar Belo Horizonte, onde trabalhava em um escritório renomado, para abrir a própria empresa em Campo Grande. “Foi um divisor de águas. Eu estava em uma cidade nova, com outra cultura, e precisei entender como o sul-mato-grossense vive para atendê-lo bem”, relatou.

O poder da escuta

Segundo ela, a base de um bom projeto é a escuta atenta. “São muitos cafés e conversas para entender o que o cliente fala — e o que ele não fala”, disse. A sensibilidade para captar esse não dito, afirma, é o que transforma o conceito em um ambiente que realmente funciona para a família.

Mostras e criação autoral

Ana Paula também é presença recorrente em eventos como a Casa Cor. Para ela, participar dessas mostras tem significado especial. “É quando coloco no ambiente aquilo que me representa. É meu estilo, minha identidade. Conecta com outras pessoas”, explicou.

Desafios em projetos compactos

Entre os trabalhos recentes, ela relembrou o decorado projetado para um empreendimento da Jooy. “Apartamento compacto é sempre um desafio. Precisa caber tudo e ainda parecer leve”, disse. Segundo ela, o projeto surpreendeu até a equipe pelo aproveitamento dos espaços e pela atenção à ergonomia.

Dica para quem vai construir ou reformar

No encerramento, a arquiteta fez um alerta direto aos ouvintes: “Para não errar, contrate um profissional — e ouça o profissional”. Para ela, morar não significa automaticamente saber projetar. “O especialista organiza a vida da família na casa, deixando tudo mais funcional e bonito”.

Acompanhe a entrevista completa:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos