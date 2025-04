A caminho dos 100 anos, ACICG reforça papel como “casa do empresário” em Campo Grande

Ao se aproximar do centenário, a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) reforça seu papel como pilar de apoio e desenvolvimento do empresariado local.

A entidade, que completa 99 anos em 2025, reúne atualmente cerca de 9.400 CNPJs ativos e oferece uma gama de serviços voltados à capacitação, consultoria e recuperação de crédito para empresas de todos os portes e segmentos.

Em entrevista ao programa Microfone Aberto, da Massa FM Campo Grande, a gestora comercial da ACICG, Paola Nogueira, destacou que a associação é, na prática, uma “casa do empresário”, oferecendo desde apoio para registro de marcas e patentes até ações que ajudam na reestruturação de negócios em dificuldade.

“Independente do tamanho ou ramo de atuação, o empresário encontra dentro da ACICG um espaço de acolhimento e solução. Seja para vender mais, capacitar a equipe ou se reposicionar no mercado, temos as ferramentas certas”, afirmou Paola.