No CBN Finanças, o economista e colunista do Jornal CBN Campo Grande, Hudson Garcia, analisa como a alta na taxa básica de juros tem influenciado a oferta de financiamento do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO).

De acordo com Garcia, apesar da elevação na taxa de financiamento, quando comparada aos empréstimos disponibilizados no mercado, o FCO continua sendo uma boa oportunidade tanto para o empresário urbano quanto para o produtor rural.

Acompanhe a avaliação: