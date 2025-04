AACC/MS faz feirão com 5 mil itens e preço único

A Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul (AACC-MS) realiza mais uma edição do Feirão do Cincão, evento solidário que oferece mais de cinco mil itens com preço único de R$ 5,00.

Para esta edição, além dos produtos à venda por cinco reais no auditório da instituição, os visitantes também poderão aproveitar descontos especiais no Bazar e Brechó fixos da AACC/MS, que oferecerão 20% de desconto em todas as peças, incluindo itens de marcas renomadas.

O evento será nesta terça-feira (8), na sede da AACC/MS, localizada na Av. Ernesto Geisel, 3475, das 8h às 17h, sem pausa para o almoço. Para facilitar as compras, serão aceitos pagamentos via PIX, dinheiro, cartões de débito e crédito, com parcelamento disponível para compras a partir de R$ 100.

Toda a arrecadação do Feirão do Cincão será destinada à manutenção dos serviços oferecidos pela AACC/MS, que atende crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer, além das famílias, vindas de diversas regiões do estado e de países vizinhos.

A AACC/MS cobre despesas essenciais como água, luz, combustível, telefone, alimentação, materiais de limpeza e higiene pessoal, exames e medicamentos não fornecidos pelo SUS. Atualmente, os gastos mensais da instituição chegam a aproximadamente R$ 350 mil.

Números

Só em 2024, a AACC/MS atendeu 317 crianças e adolescentes, sendo 82 casos novos. Foram realizados 16.968 atendimentos multiprofissionais, que englobam nutrição, psicologia, assistência social, dentista, fisioterapia, enfermagem, salão de beleza e brinquedoteca.

Além disso, foram servidas 31.891 refeições para pacientes e acompanhantes, oferecidas 5.950 hospedagens na Casa de Apoio e distribuídas 1.009 cestas básicas e itens sociais. O Centre de Tratamento Onco Hematológico Infantil (CETOHI) registrou 688 internações ao longo do ano.