Abelhas: como evitar ataques e o que fazer ao encontrar um enxame em casa

Com a presença de enxames cada vez mais comum em áreas urbanas, situações simples do dia a dia podem virar risco à saúde. Por isso, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS), reforça que saber como evitar picadas de abelhas é fundamental, principalmente em locais com crianças, idosos e animais domésticos.

As abelhas têm papel importante no equilíbrio ambiental, mas podem atacar quando se sentem ameaçadas. Barulho excessivo, tentativa de espantar os insetos ou aproximação de colmeias podem provocar uma reação defensiva e aumentar o risco de acidentes.

Evite se aproximar e não tente “espantar” os insetos

A orientação é manter distância ao perceber grande concentração de abelhas no ambiente, mesmo que o enxame pareça parado. Gestos bruscos, gritos e tentativas de espantar os insetos podem piorar a situação.

Também não é recomendado jogar água, fumaça, objetos ou produtos químicos em colmeias, porque isso pode agitar ainda mais o enxame.

Perfumes fortes podem atrair abelhas

Outro cuidado importante envolve o uso de perfumes e cheiros intensos, que podem atrair abelhas e aumentar o risco de contato próximo. Em casas ou comércios, ao notar movimentação de insetos no entorno, a recomendação é manter portas e janelas fechadas até a situação ser avaliada com segurança.

Pais e responsáveis também devem ficar atentos para que crianças e animais domésticos não se aproximem de colmeias ou locais com movimentação intensa.

Em caso de ataque, saia rápido e proteja o rosto

Se ocorrer um ataque, a indicação é se afastar rapidamente, protegendo principalmente o rosto e o pescoço, e buscar abrigo em um local seguro. Pessoas com alergia devem procurar atendimento médico imediatamente, mesmo que tenham sofrido poucas picadas.

Quando acionar o socorro

Ao identificar enxames em áreas residenciais, escolas, locais com grande circulação de pessoas ou qualquer situação que represente risco, a recomendação é não tentar remover por conta própria.

Nesses casos, a orientação é ligar para o 193 para que a ocorrência seja avaliada e atendida com segurança.

*Com informações do CBMMS