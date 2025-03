Abertas as inscrições para bolsa-atleta 2025/26

Interessados em participar do processo seletivo do Programa Bolsa-Atleta 2025/2026 já podem se inscrever. O programa oferece apoio financeiro para o desenvolvimento de esportistas que se destacam em competições estaduais, regionais, nacionais e internacionais, no total são 14 categorias.

Segundo Portaria Normativa nº 003/2025, de 14 de março de 2025, estão previstas 303 vagas e as inscrições seguem até dia 17 de abril. Os valores das bolsas variam de R$ 523,10 a R$ 7.323,40 dependendo da categoria.

Bolsa-técnico

No caso do bolsa-técnico, o edital prevê 41 vagas e as inscrições começam no dia 22 de abril seguindo até 5 de maio. O valor da bolsa também tem variação de R$ 1.046,20 a R$ 3.138,60.

O programa é destinado a atletas e técnicos com nacionalidade brasileira que representem Mato Grosso do Sul. As bolsas são concedidas com base no mérito esportivo, e os critérios de seleção e os prazos de cada etapa são definidos anualmente por meio de editais.

Durante o período de inscrição, serão disponibilizadas lives informativas e vídeos tutoriais para orientar os participantes. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp (67) 3316-9198. Clique aqui para acessar o edital.

*Com informações Governo de MS