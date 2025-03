Abertas inscrições para o Bolsa Atleta 2025-2026

Foram abertas nesta terça-feira (18) as inscrições para o programa Bolsa Atleta 2025-2026. O benefício tem o objetivo de apoiar financeiramente atletas e técnicos que representam o estado em competições estaduais, nacionais e internacionais.

Com 15 categorias de bolsas e duração de 12 meses, o programa busca incentivar o alto rendimento esportivo. O prazo para inscrições segue até o dia 17 de abril, às 23h59. Já para o Bolsa Técnico, as inscrições começam no dia 22 de abril e encerram em 5 de maio.

Os interessados devem acessar o site da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte) para se cadastrar e submeter a documentação exigida.

Entre as novidades desta edição está a criação da categoria pré-olímpica, paralímpica e surdolímpica, destinada a atletas com potencial para representar o Brasil nas próximas edições dos Jogos.

Além disso, o atendimento à comunidade surda foi aprimorado, e guias e atletas assistentes agora também poderão ser beneficiados.

Outra mudança relevante é a nova dinâmica de inscrição para técnicos. Agora, apenas após o encerramento das inscrições dos atletas, os treinadores poderão se cadastrar, tornando o processo mais ágil.

Durante o período de inscrições, a Fundesporte disponibilizará lives e vídeos tutoriais para orientar os candidatos. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (67) 3316-9198.

*Com informações da Fundesporte