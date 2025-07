Abertura de empresas cresce 15% em junho e Mato Grosso do Sul tem melhor semestre desde 2000

O número de novas empresas registradas em Mato Grosso do Sul voltou a crescer em junho e superou a marca de mil cadastros pelo sexto mês consecutivo. Segundo dados da Junta Comercial do Estado (Jucems), foram 1.022 empresas abertas no mês, aumento de 15% em relação a junho do ano passado, quando foram contabilizadas 895 formalizações.

Com o resultado, o Estado chega a 6.893 novos registros no primeiro semestre de 2025, o maior volume desde que a série histórica começou a ser acompanhada pela Jucems, no ano 2000.

Serviços seguem à frente e concentram três em cada quatro novos negócios

O setor de serviços segue como principal vetor da economia sul-mato-grossense, respondendo por 75,7% dos novos registros em junho (774 empresas). O comércio aparece em seguida com 212 empresas (20,7%) e, por fim, a indústria, com 36 novos negócios (3,5%).

Entre os segmentos com maior número de registros estão:

Atividades médicas ambulatoriais (37)

Serviços de escritório e apoio administrativo (32)

Treinamento em desenvolvimento profissional (24)

Holdings de instituições não financeiras (24)

Promoção de vendas (21)

Transporte rodoviário de carga (20)

Campo Grande concentra mais de 40% dos novos registros

A capital sul-mato-grossense segue como o principal polo de abertura de empresas no Estado. Campo Grande registrou 436 novos negócios em junho, representando 42,6% do total. Em seguida aparecem Dourados (106), Sonora (48), Três Lagoas (43) e Ponta Porã (29).

Também figuram entre os dez municípios com maior número de registros: Chapadão do Sul (28), Naviraí (25), Inocência (24), Corumbá (18) e Maracaju (18).

Tendência é de novo recorde anual

Em 2023 e 2024, Mato Grosso do Sul já havia ultrapassado a marca de 10 mil empresas abertas no ano — com 10.117 e 11.164 registros, respectivamente. Com a média atual de aberturas acima de mil empresas por mês, o Estado pode encerrar 2025 superando esses números mais uma vez.

Desde janeiro, o registro de novas firmas na Jucems tem mantido um ritmo constante:

Janeiro: 1.298

Fevereiro: 1.251

Março: 1.201

Abril: 1.118

Maio: 1.003

Junho: 1.022

*Com informações do Governo de MS