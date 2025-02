Abertura de empresas cresce mais de 50% em MS no primeiro mês do ano

Ao todo, a abertura de 1.298 novas empresas foi registrada no primeiro mês do ano em Mato Grosso do Sul. Esse volume é 50,5% superior a janeiro de 2024, quando 862 firmas foram criadas no estado. Os dados foram divulgados nesta semana pela Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems), instituição do Governo do Estado vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

O resultado aponta que o setor de serviços puxou o índice com 976 empresas (75,1%), seguido por comércio com 289 firmas constituídas (22,2%) e indústria com 33 ou 2,54% do total de aberturas.

Entre os municípios, Campo Grande lidera a criação de empresas com 554 (42,6%) aberturas. Em seguida vem Dourados com 147 (11,3%), Três Lagoas com 74 (5,75%), Ponta Porã com 53 (4,08%) e Chapadão do Sul com 35 (2,7%) novas empresas.

Balanço de 2024

Nos 12 meses do ano passado, 11.164 novas empresas foram abertas em Mato Grosso do Sul, quantidade 10,34% superior ao registrado em 2023 (10.117). O resultado é recorde na série histórica da Jucems.

Do total de novos empreendimentos registrados na Junta no ano de 2024, 71,3% (7.960 empresas) são do setor de Serviços, enquanto o Comércio contabilizou 24,91% (2.781) e a Indústria totalizou 423 novas empresas (3,79%).

*Com informações da Semadesc