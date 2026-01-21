Veículos de Comunicação
DENÚNCIA

Mulher denuncia abuso sexual e ameaça com faca em bairro de Campo Grande

Gabriela Porto

Diante da gravidade dos fatos e do risco à integridade física e psicológica da vítima, o Poder Judiciário decretou a prisão preventiva. - Foto: Divulgação.
Diante da gravidade dos fatos e do risco à integridade física e psicológica da vítima, o Poder Judiciário decretou a prisão preventiva. - Foto: Divulgação.

Nesta quarta-feira (21), policiais militares foram acionados após uma mulher relatar ter sido vítima de abuso sexual e ameaça com arma branca no bairro Tiradentes, em Campo Grande.

Segundo o relato da vítima, ela havia passado a noite na residência de um conhecido e, ao acordar, constatou que o homem estava nu ao lado de sua cama, enquanto ela própria também se encontrava despida. A vítima afirmou não se recordar dos acontecimentos da noite anterior e que não consentiu qualquer relação sexual. Próximo à cama, encontrou uma camisinha usada, o que reforçou sua suspeita de abuso.

Ao confrontar o autor, o homem teria reagido de forma agressiva, arremessando bebida alcoólica contra a vítima. Em seguida, passou a persegui-la pelas vias públicas portando uma faca, gerando risco imediato à integridade física da mulher e pânico na região.

Uma moradora que presenciou a situação confirmou a perseguição e afirmou ter ouvido o autor ameaçar a vítima, dizendo que ela “iria se arrepender” caso a polícia fosse acionada.

Ação policial e Desfecho do caso

Durante a fuga, a vítima conseguiu contatar a equipe policial, que interrompeu a atividade administrativa que realizava e iniciou diligências imediatas, incluindo patrulhamento a pé e de viatura pelas ruas próximas, além de coleta de informações com moradores e comerciantes.

O autor foi localizado em via pública, reconhecido pela vítima e abordado pelos policiais. Em sua posse, foi encontrada a faca utilizada para ameaçá-la, corroborando a narrativa apresentada. A testemunha presente confirmou novamente os fatos.

Todos os envolvidos, vítima, autor e testemunha, foram conduzidos à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde a ocorrência foi registrada e as providências legais cabíveis adotadas.

A camisinha recolhida pela vítima também foi apreendida e apresentada à autoridade policial para eventual perícia.

