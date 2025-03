Academias ao ar livre de Campo Grande começam a receber profissionais de Educação Física

Usuários da academia ao ar livre da Praça Belmar Fidalgo, uma das mais movimentadas da região central de Campo Grande, passaram a contar, desde duas semanas atrás, com a presença de uma profissional de Educação Física no local.

A medida, implantada pela Prefeitura, é o primeiro passo de uma iniciativa que prevê a expansão do serviço para outros pontos da cidade.

A proposta é garantir que frequentadores desses espaços tenham acompanhamento técnico durante os treinos, minimizando riscos de lesões e promovendo o uso correto dos aparelhos.

Embora a cidade conte com dezenas de academias ao ar livre, até então esses espaços funcionavam sem supervisão profissional.

A presença de um profissional da área é uma exigência prevista por lei para academias convencionais, mas que ainda não se estendia de forma sistemática às estruturas públicas a céu aberto.

Para o presidente do Conselho Regional de Educação Física de Mato Grosso do Sul, Jonimar Guimarães, a medida representa um avanço. “Independentemente do local, seja uma academia ao ar livre ou particular, a presença de um profissional é obrigatória para que se fale em saúde”, afirmou.

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Sandro Benites, afirmou que o objetivo é ampliar o projeto para outros bairros. “É um passo importante para valorizar os profissionais da área e também para oferecer segurança e orientação à população que utiliza esses espaços”, disse.

*Com informações da Funesp