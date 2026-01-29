Semades lança calendário 2026 da Ação Agro Social e fortalece agricultura familiar

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades) reuniu nesta quinta-feira, 29, representantes das instituições parceiras para apresentar oficialmente o calendário da Ação Agro Social em 2026. O projeto visa levar serviços públicos essenciais às comunidades rurais de Campo Grande, promovendo cidadania, saúde, assistência social e fortalecimento da agricultura familiar.

A iniciativa facilita o acesso da população do campo aos serviços, principalmente para quem enfrenta dificuldades de deslocamento até a área urbana. Além de aproximar o poder público da população rural, o programa contribui para melhoria da qualidade de vida, inclusão social e desenvolvimento sustentável. Em 2025, foram realizados mais de 2,5 mil atendimentos, com cerca de 80 tipos de serviços ofertados, beneficiando aproximadamente 3,2 mil pessoas.

O secretário da Semades, Ademar Silva Junior, ressaltou o impacto social do programa.

“A Ação Agro Social é uma política pública que aproxima os serviços da população rural, garantindo dignidade, cidadania e acesso a direitos básicos. Nosso compromisso é fortalecer as parcerias e ampliar o alcance das ações, levando atendimento de qualidade para quem vive e produz no campo”, afirmou.

Lucilha Almeida, gerente de Agronegócio e Agricultura Familiar da Semades, destacou que o trabalho integrado permite atender demandas importantes das comunidades, desde orientações técnicas até serviços essenciais.