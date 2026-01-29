Semades lança calendário 2026 da Ação Agro Social e fortalece agricultura familiar

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades) reuniu nesta quinta-feira, 29, representantes das instituições parceiras para apresentar oficialmente o calendário da Ação Agro Social em 2026. O projeto visa levar serviços públicos essenciais às comunidades rurais de Campo Grande, promovendo cidadania, saúde, assistência social e fortalecimento da agricultura familiar.
A iniciativa facilita o acesso da população do campo aos serviços, principalmente para quem enfrenta dificuldades de deslocamento até a área urbana. Além de aproximar o poder público da população rural, o programa contribui para melhoria da qualidade de vida, inclusão social e desenvolvimento sustentável. Em 2025, foram realizados mais de 2,5 mil atendimentos, com cerca de 80 tipos de serviços ofertados, beneficiando aproximadamente 3,2 mil pessoas.
O secretário da Semades, Ademar Silva Junior, ressaltou o impacto social do programa.
“A Ação Agro Social é uma política pública que aproxima os serviços da população rural, garantindo dignidade, cidadania e acesso a direitos básicos. Nosso compromisso é fortalecer as parcerias e ampliar o alcance das ações, levando atendimento de qualidade para quem vive e produz no campo”, afirmou.
Lucilha Almeida, gerente de Agronegócio e Agricultura Familiar da Semades, destacou que o trabalho integrado permite atender demandas importantes das comunidades, desde orientações técnicas até serviços essenciais.
“A presença do poder público, das instituições e entidades fortalece a agricultura familiar, valoriza o produtor rural e contribui diretamente para o desenvolvimento econômico e social dessas regiões”, afirmou.
Calendário da Ação Agro Social – 2026:
- 21/03 – Assentamento Três Corações
- 09/05 – Comunidade Quilombola Chácara Buriti
- 27/06 – Escola Municipal Agrícola G. A. E. de Figueiredo
- 22/08 – Escola Municipal Orlandina Oliveira Lima
- 19/09 – Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco
- 07/11 – Assentamento Estrela, Campo Grande
Parcerias estratégicas e impacto social
Durante a apresentação, representantes das instituições parceiras reforçaram a importância do trabalho conjunto. Daniel Ferreira de Freitas, diretor do Instituto de Identificação de MS, destacou que a ação amplia o acesso à documentação básica, essencial para usufruir de direitos como benefícios sociais, matrícula escolar e aposentadoria.
Lucas Corrêa, assessor técnico do Senar/MS, ressaltou que a iniciativa também oferece capacitação e tecnologia aos pequenos produtores, como oficinas de drones e cursos voltados à agricultura familiar.
Mayara Almeida, coordenadora do Programa Bolsa Família na Secretaria de Assistência Social, afirmou que a ação facilita o atendimento de famílias em áreas de difícil acesso, ampliando a eficiência do trabalho das políticas públicas.
Ações de Saúde e Ampliação de Atendimentos
Na área da saúde, Bruna Carolina, agente da Secretaria Municipal de Saúde, lembrou que as ações aos sábados permitem atender pessoas que, devido à rotina de trabalho no campo, não conseguem acessar serviços durante a semana. Entre os atendimentos estão vacinação, exames preventivos, testes rápidos, consultas médicas e odontológicas, além de dispensação de medicamentos. Para 2026, a expectativa é ampliar ainda mais o número de atendimentos.