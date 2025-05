Ação contra o frio acolhe 64 pessoas em situação de rua em Campo Grande

Com a chegada de uma frente fria a Campo Grande e temperaturas próximas dos 10 °C, a segunda noite da ação emergencial Inverno Acolhedor acolheu 64 pessoas em situação de rua no Parque Ayrton Senna, localizado na região do bairro Aero Rancho.

A estrutura, que opera das 18h às 6h, também disponibilizou vacinação contra a gripe, alimentação noturna, cobertores, colchões e espaço para abrigar animais de estimação.

Nos dois primeiros dias de funcionamento, o ponto de apoio emergencial já realizou 118 atendimentos. A medida foi ativada diante dos alertas meteorológicos emitidos pela Defesa Civil e será reativada sempre que os termômetros marcarem 12 °C ou menos.

População em situação de rua tem prioridade no atendimento

Dos acolhidos na segunda noite, cinco chegaram de forma espontânea e os demais foram conduzidos pelas equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas), que atuam durante toda a madrugada com viaturas e agentes espalhados pela cidade.

Além do pernoite, as pessoas acolhidas recebem orientação para, ao fim da ação, buscar o Centro POP, unidade da assistência social que oferece apoio continuado com alimentação, higiene e atendimento psicossocial.

Vacinação durante a madrugada

A imunização contra a gripe foi realizada pela equipe do programa Consultório na Rua, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). A inclusão da vacina no atendimento emergencial busca ampliar a cobertura entre pessoas que, em geral, não acessam os serviços de rotina da rede pública.

“Garantir a imunização dessa população vulnerável é uma medida essencial, sobretudo neste cenário de emergência climática”, afirmou a prefeita Adriane Lopes (PP), que acompanhou os atendimentos.

A estrutura montada no ginásio do parque conta com salas fechadas, colchões, cobertores, alimentação oferecida por parceiros, entrega de agasalhos e acompanhamento de animais de estimação.

Ação pontual com reforço da rede socioassistencial

A ação é coordenada pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS) em conjunto com outras pastas e entidades da rede socioassistencial, como a Defesa Civil, Sesau, Funesp e Proteção Social Especial, além da Superintendência de Direitos Humanos.

Apesar do caráter emergencial do ponto de apoio, a rede de assistência permanente segue ativa. De janeiro a maio, mais de 4 mil cobertores foram entregues a famílias vulneráveis e pessoas em situação de rua.

O Centro POP, por sua vez, registrou até 19 de maio mais de 5,5 mil atendimentos técnicos e a entrega de 22 mil refeições.

A população também pode ajudar informando casos de pessoas expostas ao frio pelos telefones: (67) 99660-6539, 99660-1469 ou 156. As equipes do Seas atuam 24 horas por dia, todos os dias da semana, em regime de plantão.

*Com informações da Prefeitura de CG