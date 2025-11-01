Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

CONSCIENTIZAÇÃO

Ação educativa combate trabalho infantil nos cemitérios durante o feriado de Finados

Equipes sociais atuam nos três cemitérios públicos da Capital e orienta a população sobre denúncias

Ana Lorena Franco

Feriado de Finados registra maior incidência de trabalho infantil - Foto: Reprodução/ Rede Peteca
Feriado de Finados registra maior incidência de trabalho infantil - Foto: Reprodução/ Rede Peteca

Durante a manhã deste sábado (), equipes dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) realizam uma ação educativa nos cemitérios Santo Antônio, Santo Amaro e Cruzeiro, para combater o trabalho infantil durante o feriado de Finados.

Segundo dados da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, o período de Finados está entre as datas que mais registram casos de exploração de menores em Mato Grosso do Sul, pois muitas crianças e adolescentes vão aos cemitérios para oferecer aos visitantes o serviço de limpeza das lápides e túmulos, além de comercializarem produtos como flores e velas.

As equipes se dividem entre os três locais para conversar com frequentadores e distribuir panfletos informativos com orientações e canais de denúncia. A abordagem busca sensibilizar quem visita os cemitérios e também comerciantes que costumam atuar no entorno, ampliando a conscientização sobre o tema.

A ação faz parte das atividades permanentes de enfrentamento ao trabalho infantil coordenadas pela Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS). Desde o dia 21 de outubro, equipes já percorrem pontos de grande circulação na cidade, como o cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua 14 de Julho, para dialogar com motoristas e comerciantes.

As denúncias sobre situações irregulares de trabalho infantil podem ser feitas através do Disque 100.

