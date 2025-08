Ação rápida evitou que fogo atingisse casas no Jardim Noroeste, em Campo Grande

Um incêndio de grandes proporções assustou moradores do Jardim Noroeste, em Campo Grande, na tarde de quarta-feira (30). As chamas começaram por volta das 15h em uma área de vegetação e lixo às margens da BR-163, na região do antigo aterro sanitário, onde vivem mais de 200 famílias em situação de ocupação.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil atuaram em conjunto para conter três frentes de fogo e impedir que as chamas atingissem as residências próximas. Segundo o coordenador da Defesa Civil de Campo Grande, Enéas Neto, a ação rápida foi fundamental para evitar uma tragédia semelhante à ocorrida em outras áreas de ocupação da Capital.

“O incêndio se estendeu em toda a área do antigo aterro sanitário. Imediatamente deslocamos nossas equipes para atuar em conjunto com o Corpo de Bombeiros e impedir que as chamas chegassem às casas. Felizmente, conseguimos preservar todas as vidas e evitar qualquer tipo de lesão”, destacou.

Neto informou que a comunidade próxima ao local é composta por idosos, crianças e pessoas com deficiência, o que aumentava o risco de um cenário mais grave caso o fogo se aproximasse das moradias.

De acordo com ele, a Defesa Civil iniciará uma nova frente de trabalho para prevenir novos focos de incêndio na região.

“Nosso objetivo agora é atuar para evitar que a situação volte a se repetir. A atuação rápida de ontem foi essencial para garantir a proteção dessas famílias”, completou.

A origem do incêndio já foi identificada. Segundo Neto, um usuário de drogas teria provocado as chamas ao adentrar a mata para consumir entorpecentes.

“Infelizmente, a propagação do fogo começou após a entrada de um usuário na mata. A Guarda Civil Metropolitana já está rastreando essa pessoa para tomar as medidas cabíveis junto aos órgãos de segurança pública”, afirmou.

Não houve registro de feridos nem de danos às residências. As autoridades seguem monitorando a região para evitar novos incidentes.

