ACICG aposta em conexões e capacitação com eventos voltados a negócios e qualidade de vida

Três eventos com propostas distintas, mas conectados pelo mesmo objetivo: fortalecer a rede empresarial de Campo Grande por meio da troca de experiências, geração de negócios e momentos de integração.

Essa é a proposta da programação anunciada pela Escola de Negócios da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), que terá agendas intensas nas próximas semanas.

Durante participação no programa Microfone Aberto, da Massa FM Campo Grande, a gestora da Escola de Negócios, Dianyffer Alcantara, falou sobre as iniciativas e destacou que a atuação da associação vai além do ambiente corporativo.

“A gente acredita em conexões valiosas, que geram resultados. Mas também em espaços de convivência e descontração, que fortalecem vínculos entre os empresários e suas famílias”, afirmou.

Diannyfer Alcantara nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Rodrigo Moreira/Portal RCN67

Camila Farani participa de evento em Campo Grande

Uma das atrações mais aguardadas é o evento “Negociar para Inovar”, que acontece no dia 19 de agosto, às 19h, no auditório da Insted. Pela primeira vez em Campo Grande, a empresária e investidora Camila Farani, conhecida nacionalmente por sua atuação no programa Shark Tank Brasil, será a palestrante convidada.

Segundo Dianyffer, a proposta é inspirar empreendedores com histórias reais de desafios e superações. “Mesmo em um cenário econômico difícil, ela mostra que é possível empreender com propósito e inovação. É uma oportunidade de aprendizado para todos”, pontuou.

Rodada de Negócios chega à 6ª edição com vagas esgotadas

Marcado para o dia 28 de agosto, o encontro empresarial da ACICG chega à 6ª edição com todas as vagas preenchidas em apenas três dias após o anúncio. A rodada reúne 35 empresas, que se apresentam em rodízio, com dois minutos para cada pitch.

“A dinâmica garante que todos conversem com todos, o que gera muitas parcerias. Já temos diversos relatos de negócios concretizados em edições anteriores. É nosso evento mais estratégico”, destacou Dianyffer.

Segundo ela, a iniciativa mescla negócios de pequeno, médio e grande porte e valoriza a diversidade de segmentos.

Porco no Rolete completa 15 edições

Além da agenda empresarial, a ACICG também aposta em eventos de integração e lazer. No dia 7 de setembro, será realizada a tradicional festa do Porco no Rolete, que chega à 15ª edição.

O evento ocorre na colônia de férias da associação, com expectativa de reunir entre 400 e 500 pessoas.

“É o momento de desconectar do dia a dia dos negócios e viver um momento leve com a família. Teremos música, sorteios e um cardápio que faz sucesso há anos. É uma forma de mostrar que a casa do empresário também é um espaço de convivência”, afirmou.

Os ingressos para os eventos e a programação completa podem ser acessados pelo perfil @acicgms nas redes sociais.

Confira a entrevista na íntegra: