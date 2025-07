ACICG aposta em formação e networking com agenda de eventos em Campo Grande

A Escola de Negócios da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) anunciou uma série de eventos para os próximos meses, com foco na formação empreendedora desde a infância até o fortalecimento de parcerias entre empresas locais.

A programação foi detalhada pela gestora de desenvolvimento empresarial da Escola, Dianyffer Alcantara, durante entrevista ao quadro ACICG em Ação, exibido nesta terça-feira (8) no programa Microfone Aberto, da Massa FM Campo Grande.

Entre os destaques está a quarta edição da Oficina do Empresarinho, voltada a crianças de 8 a 14 anos. A iniciativa tem como objetivo despertar o interesse pelo empreendedorismo desde cedo.

“São seis encontros com atividades práticas e dinâmicas, que culminam em uma feira onde as crianças vendem os produtos que elas mesmas desenvolveram. É uma experiência real de comercialização, com apoio pedagógico”, explicou Dianyffer.

Dianyffer Alcantara nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Rodrigo Moreira/Portal RCN67

O projeto é 100% subsidiado pela ACICG, com apoio do Sicoob, e conta com a parceria da Escola Gappe, responsável pela parte educativa. As aulas começam no dia 26 de julho, e as vagas são limitadas.

“Não é só para filhos de associados. Ainda temos algumas vagas abertas para o público em geral, então os pais interessados devem procurar a gente o quanto antes”, alertou a gestora.

Rodada de negócios reúne 35 empresas

Outro evento aguardado é a quinta edição da Rodada de Negócios, que acontece em 29 de julho. A proposta é promover conexões diretas entre empresas e empresários da Capital.

“É uma das ações mais valorizadas da associação. Reunimos 35 empresas em uma dinâmica de duas horas, onde elas trocam experiências, fecham parcerias e fazem networking qualificado”, afirmou.

De acordo com Dianyffer, a ACICG já começou a metrificar os resultados gerados pelas rodadas anteriores, como número de negócios fechados e volume de parcerias firmadas. “Em um único encontro, o empresário tem acesso a potenciais parceiros que levaria meses para encontrar individualmente”, destacou.

Camila Farani pela primeira vez em Campo Grande

Encerrando a agenda, a Escola de Negócios promove, no dia 19 de agosto, a palestra da empresária e investidora-anjo Camilla Farane — conhecida nacionalmente por sua participação no programa Shark Tank Brasil. É a primeira vez que ela vem a Campo Grande.

O evento será realizado no auditório do Insted e terá vagas limitadas. “Camila é uma referência em investimento, inovação e negociação. É uma oportunidade única para os empresários locais estarem próximos de quem vive e transforma o mercado nacional”, comentou Dianyffer.

As inscrições já estão abertas e são feitas por lotes, com valores promocionais para os primeiros compradores.

Interessados podem obter mais informações e garantir participação pelos canais oficiais da ACICG, no Instagram (@acicgms) ou pelo WhatsApp (67) 99931-0993. “Além desses, temos cursos voltados à formação operacional e uma agenda ampla que vamos continuar divulgando nos próximos dias”, concluiu a gestora.

Confira a entrevista na íntegra: