ACICG lança combo de divulgação voltado a empresas de todos os portes

A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) está oferecendo uma nova alternativa de divulgação para empresas da Capital. Batizado de “Combo Divulgação”, o serviço combina diferentes canais de comunicação para promover marcas, produtos e serviços, com foco em ampliar o alcance dos negócios locais.

O pacote inclui disparo de e-mail marketing para uma base de mais de 2.500 empresas cadastradas, veiculação da marca nos stories do perfil da associação — que reúne cerca de 9 mil seguidores — e exibição em um totem físico localizado na sede da entidade, onde circulam entre 200 e 300 pessoas por dia.

Além disso, há distribuição de panfletos a consumidores que comparecem ao local para atendimento.

De acordo com a gestora comercial da ACICG, Paola Nogueira, o combo está em fase de lançamento e, por isso, é oferecido por R$ 500. “É uma forma direta de conectar empresas ao cliente final e de apresentar a estrutura da associação a quem ainda não conhece”, explicou, em entrevista ao quadro ACICG em Ação, transmitido nesta terça-feira (22) no programa Microfone Aberto, da Massa FM Campo Grande.

Embora seja voltado principalmente a associados, a ação está aberta a empresas que ainda não fazem parte da entidade. A ideia, segundo Paola, é estimular a aproximação com o setor produtivo e mostrar as possibilidades que a casa do empresário oferece.

“Temos planos e soluções para todos os perfis, desde micro até grandes empresas. Nosso objetivo é ajudar o pequeno a se tornar médio, e o médio a crescer ainda mais”, afirmou.

Interessados podem entrar em contato pelas redes sociais da ACICG, pelo telefone (67) 3312-5000 ou presencialmente na sede da instituição, localizada na Rua 15 de Novembro, nº 390, no Centro da Capital.

Confira a entrevista na íntegra: