Homem de 29 anos morre depois de carro cair em córrego na Capital

Karina Anunciato

Câmera de segurança flagra momento exato do acidente (Foto: Captura de Tela)
Um homem de 29 anos morreu na madrugada de domingo (14) depois que o carro que dirigia caiu no córrego Segredo, na avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande.

O acidente ocorreu por volta das 2h30, após uma colisão entre dois veículos no cruzamento com a rua Marechal Rondon.

Detalhes do Acidente

Com o impacto, o carro da vítima foi lançado para dentro do córrego e capotou. O motorista foi arrastado pela correnteza e encontrado morto próximo à avenida Afonso Pena.

O outro motorista envolvido foi socorrido e levado ao hospital. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu atenderam a ocorrência. A perícia técnica e a Polícia Civil também estiveram no local, e o caso foi registrado na Depac Cepol.

Estatísticas de Trânsito

De acordo com dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, só este ano, foram registradas 261 mortes no trânsito em Mato Grosso do Sul. Deste total 52 vítimas perderam a vida em Campo Grande.

