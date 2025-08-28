Veículos de Comunicação
DOIS NA MESMA SEMANA!

Acidente com carretas interdita BR-163 e causa incêndio em Nova Alvorada do Sul

Grave acidente com carretas interdita BR-163 em Nova Alvorada do Sul; duas pegaram fogo e pista segue bloqueada.

Adriano Hany

A BR-163 foi totalmente interditada na tarde desta quinta-feira (28), por volta das 13h30, após um grave acidente envolvendo três carretas no quilômetro 405, em Nova Alvorada do Sul. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas das carretas pegaram fogo, provocando um grande incêndio que se espalhou pela pista.

Carreta com etanol contribuiu para incêndio

Segundo a PRF, uma das carretas transportava etanol, o que facilitou a propagação das chamas e aumentou a dificuldade de combate ao fogo. Até o momento, não há confirmação sobre o número de vítimas nem detalhes sobre as circunstâncias que levaram à colisão.

Equipes da PRF permanecem no local para controlar o tráfego, sinalizar a rodovia e orientar os motoristas. A pista segue totalmente bloqueada, e ainda não há previsão de liberação do trânsito.

Outro acidente em Nova Alvorada do Sul

O registro desta quinta-feira ocorre apenas um dia após outro acidente de grandes proporções na região. Na quarta-feira (27), na BR-267, também em Nova Alvorada do Sul, a colisão entre um carro, uma carreta e um caminhão-tanque terminou em explosão e deixou dois motoristas mortos. As vítimas eram condutores dos veículos de carga, enquanto os ocupantes do automóvel foram socorridos e encaminhados ao hospital.

A sequência de acidentes reforça o alerta sobre os riscos nas rodovias federais que cortam Mato Grosso do Sul, especialmente em trechos de intenso tráfego de veículos pesados.

