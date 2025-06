Acidente entre carro e carreta deixa feridos em estado grave no Jardim Colúmbia

Um grave acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate na manhã desta terça-feira (24), na BR-163, em Campo Grande. A colisão envolveu um carro de passeio e uma carreta, nas proximidades da entrada do bairro Jardim Colúmbia, próximo a um posto de combustíveis. Esse acidente em Jardim Colúmbia chamou atenção devido às circunstâncias envolvidas.

De acordo com as primeiras informações, o carro seguia no sentido Jaraguari-Campo Grande quando bateu na lateral da carreta. O caminhão, que saía de um posto de combustíveis em Jardim Colúmbia, tentava acessar a rodovia no sentido oposto.

A força do impacto foi tão intensa que o automóvel ficou preso entre os eixos da carreta. As vítimas, todas ocupantes do veículo de passeio, ficaram encarceradas e precisaram de atendimento especializado.

Equipes da CCR MSVia e do Corpo de Bombeiros foram acionadas imediatamente. Para retirar os feridos, os socorristas utilizaram equipamentos de desencarceramento. A operação de resgate exigiu cuidados específicos devido ao risco estrutural no veículo.

Segundo relatos de testemunhas e imagens obtidas por veículos de comunicação locais, a cena do acidente impressionou pelo nível de destruição. O bairro Jardim Colúmbia tem sido frequentemente mencionado pelos moradores devido aos acidentes na região. As vítimas foram encaminhadas a unidades de saúde em estado crítico, conforme apuração preliminar.

Interdição e Investigações

O tráfego na rodovia ficou parcialmente interditado durante o atendimento. As causas do acidente ainda serão investigadas pelas autoridades responsáveis. A perícia deve ajudar a esclarecer detalhes da dinâmica da colisão.

Recomendações de Segurança

Esse tipo de ocorrência em Jardim Colúmbia reforça a necessidade de atenção redobrada tanto por motoristas de veículos leves quanto por condutores de transporte de carga, especialmente em trechos próximos a acessos e postos de combustível.