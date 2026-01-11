Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

ACIDENTE NA MS-040

Acidente MS-040 destrói Fiat Uno e deixa ferido perto de Anhandui

Colisão na MS-040 destrói Fiat Uno e deixa uma pessoa ferida na região de Anhandui SLUG: acidente-ms-040-destroi-fiat-uno-ferido-anhandui

Adriano Hany

Fiat Uno destruído após colisão na MS-040, próximo a Anhandui
Colisão no km 92 da MS-040 destruiu o Fiat Uno e mobilizou equipes de resgate em Campo Grande.

Um Acidente MS-040 registrado na tarde de sábado, 10 de janeiro de 2026, deixou um Fiat Uno completamente destruído no km 92 da rodovia. O ocorrido foi nas proximidades do distrito de Anhandui, em Campo Grande. A colisão envolveu ainda uma caminhonete e terminou com uma pessoa ferida, segundo as informações apuradas no atendimento inicial.

De acordo com o que foi informado, os dois veículos seguiam no mesmo sentido da pista. A chuva teria contribuído para a instabilidade do carro. Nesse cenário, o Fiat Uno teria perdido a estabilidade e começou a rodar na via. Isso provocou a batida e ampliou os danos na rodovia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foi relatado que a perda de estabilidade ocorreu em meio à chuva. A colisão acabou sendo provocada quando o Uno passou a girar na pista. Com isso, a dinâmica do acidente passou a ser tratada como ponto central para esclarecimento das circunstâncias registradas no km 92.

Com o impacto, o Uno sofreu danos severos e ficou totalmente destruído. A caminhonete também foi avariada e precisou ser retirada do local com auxílio de guincho. Até o momento, porém, não havia confirmação sobre em qual dos veículos estava a vítima ferida, nem detalhes atualizados sobre o estado de saúde.

Atendimento e Resgate

O atendimento inicial foi realizado por uma unidade de resgate de Santa Rita do Pardo. O suporte foi reforçado por equipes avançadas do Corpo de Bombeiros de Campo Grande. No local, a atuação se concentrou no socorro e na segurança da área. Enquanto isso, o trecho era acompanhado durante o atendimento à ocorrência.

Investigação do Acidente

As circunstâncias do Acidente MS-040 ainda serão apuradas. Enquanto isso, os órgãos responsáveis devem analisar o que levou o veículo a perder a estabilidade e rodar na pista. Além disso, vão reunir informações que ajudem a esclarecer a sequência dos fatos na região de Anhandui.

