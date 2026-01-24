Acidente com três carretas e um Compass deixa vítima fatal na BR-163

A BR-163 registrou um acidente grave no fim da tarde de sexta-feira, 23 de janeiro de 2026, no trecho entre Caarapó e Dourados. A colisão envolveu três carretas e um Jeep Compass e deixou uma vítima fatal. A batida ocorreu na saída do município de Caarapó. Até o momento, as autoridades não informaram o que teria provocado o choque entre os veículos.

De acordo com as informações preliminares disponíveis, a pessoa que morreu estava no Jeep Compass. No entanto, até a publicação desta matéria, a identidade ainda não havia sido confirmada oficialmente. O impacto também provocou danos de grande proporção nos veículos envolvidos. Portanto, isso reforçou a necessidade de intervenção rápida das equipes de emergência e de organização do tráfego na rodovia.

Atendimento no local

No local, o atendimento foi prestado pelo Corpo de Bombeiros, enquanto a Polícia Rodoviária Federal atuou na ocorrência e no controle da circulação. Durante o trabalho das equipes, o trânsito ficou lento no trecho. Motoristas precisaram passar com cautela pela área, já que a movimentação na pista foi afetada pela ocorrência.

A situação do tráfego foi monitorada ao longo do atendimento. A fluidez foi impactada principalmente pela presença de veículos pesados e pelo espaço necessário para o trabalho das equipes. Além disso, o trecho exigiu atenção redobrada por parte de quem seguia viagem entre Caarapó e Dourados. Isso foi especialmente importante no período do entardecer, quando a visibilidade tende a mudar rapidamente.

Investigação do Acidente

Enquanto novas informações oficiais não são divulgadas, o caso segue como ocorrência em apuração. Há expectativa de esclarecimentos sobre a dinâmica da colisão e a confirmação da identidade da vítima.