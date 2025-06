Acidente na BR-262 entre ônibus e caminhão deixa mortos e feridos graves

Ônibus da Andorinha colidiu com caminhão carregado de minério; criança está entre os feridos graves

Um grave acidente registrado na manhã deste domingo (15) na BR-262, entre os municípios de Miranda e Corumbá, nas proximidades do Buraco das Piranhas, resultou em mortes e deixou vários feridos. A colisão envolveu um ônibus da empresa Viação Andorinha e um caminhão carregado com minério.

De acordo com as primeiras informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros e confirmadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), pelo menos duas pessoas morreram no local e outras duas ficaram gravemente feridas, incluindo uma criança. No entanto, o número de vítimas fatais pode ser maior. Isso porque foi solicitado o recolhimento de três corpos. Contudo, isso ainda não foi oficialmente confirmado.

O ônibus havia saído de Campo Grande às 23h59 de sábado (14), com destino a Corumbá. No entanto, no início da manhã, ocorreu a colisão. Conforme relatos de testemunhas, uma barra de ferro, possivelmente desprendida do caminhão, atravessou a parte frontal do ônibus. Essa barra atingiu diretamente a fileira de assentos da frente, onde estariam as vítimas fatais.

Detalhes do Acidente na BR-262

Ainda segundo a PRF, a suspeita inicial é de que o ônibus tenha invadido a pista contrária. Isso fez com que colidisse lateralmente com o caminhão que seguia no sentido oposto. O impacto provocou o desprendimento da estrutura metálica do caminhão, agravando as consequências do acidente.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a gravidade da situação. Nos vídeos, é possível observar passageiros feridos. Alguns estão de pé, enquanto outros estão imóveis. Uma pessoa relata estar com a perna machucada. Além disso, os vídeos mostram a destruição na parte frontal do ônibus.

As equipes da PRF, do Corpo de Bombeiros e do SAMU seguem no local prestando socorro aos feridos. Elas também trabalham na remoção dos corpos e organizam o tráfego na rodovia. As causas do acidente estão sendo apuradas. A identificação oficial das vítimas deverá ser divulgada nas próximas horas.