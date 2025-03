Ônibus bate em guard rail no Terminal Morenão e deixa seis feridos

Um acidente envolvendo um ônibus do transporte coletivo foi registrado na noite do último sábado (29) no Terminal Morenão, em Campo Grande.

O veículo, identificado pelo número 1316, operava na linha 061 quando colidiu com um guard rail dentro do terminal.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas para prestar socorro. Seis pessoas ficaram feridas, mas todas estavam conscientes e estáveis no momento do atendimento.

O resgate contou com o apoio de uma viatura avançada, uma viatura de suporte intermediário e quatro viaturas de suporte básico.

Duas vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa: uma com fratura no nariz e outra com suspeita de cervicalgia. As demais foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Universitário para avaliação médica.

Consórcio Guaicurus

O Consórcio Guaicurus, responsável pelo transporte público na Capital informou um número diferente do sistema de saúde. Quando questionados pela reportagem sobre o que levou ao acidente e qual é o estado do motorista a assessoria respondeu que só tinha as informações do comunicado oficial.

Nota na íntegra do Consórcio Guaicurus

O Consórcio Guaicurus lamenta o acidente ocorrido na noite de 30 de março e informa que as circunstâncias estão sendo investigadas. Oito pessoas foram atendidas por equipes médicas e, atualmente, estão passando bem. A maioria delas já foi liberada do hospital. O Consórcio Guaicurus reafirma seu compromisso em colaborar plenamente com as autoridades competentes para apurar as causas do acidente e garantir a segurança dos passageiros.

Ainda não há informações sobre o que causou o acidente. As autoridades investigam as circunstâncias da colisão. Novas atualizações serão divulgadas conforme o andamento das apurações.