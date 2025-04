Ações da campanha de prevenção a acidentes provocados por animais peçonhentos terminam amanhã

Desde terça-feira (22), o CCZ realiza atividades em diferentes pontos da Capital, no âmbito da Semana de Prevenção a Acidentes Provocados por Animais Peçonhentos, que termina nessa sexta-feira (25). A campanha alerta a comunidade sobre os riscos envolvendo escorpiões, aranhas, lacraias e outros animais peçonhentos, além de promover ações educativas voltadas à prevenção e ao manejo adequado em caso de acidentes.

Dados do CCZ apontam que em 2024, o Serviço de Controle de Roedores e Animais Sinantrópicos realizou 1.653 atendimentos com controle químico, 2.010 vistorias com orientação ambiental e 2.087 orientações específicas em casos de acidentes com animais peçonhentos. Ao todo, foram promovidas 5.155 ações educativas com foco na prevenção.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, reforça a importância do trabalho contínuo. “A prevenção começa com o conhecimento. Muitas ocorrências poderiam ser evitadas com medidas simples, como manter o ambiente limpo, usar equipamentos de proteção e saber como agir em caso de acidente”.

Programação

Na terça-feira (22) foi realizada blitz educativa na Praça Ary Coelho, com a distribuição de materiais informativos para população sobre as formas de prevenção. Desde então, as ações seguiram por diversos pontos da cidade, incluindo escolas, unidades de saúde e espaços de formação profissional.

Hoje (24), às 8h, foi realizada roda de conversa na UBSF Pastor Eliseu Feitosa de Alencar, no bairro São Conrado, com a participação de agentes comunitários de saúde para intensificar o diálogo sobre prevenção e fortalecer a atuação dos profissionais na conscientização das famílias atendidas.

Amanhã (25), a programação se encerra com o Ciclo de Palestras para profissionais da Vigilância do CCZ, das 7h30 às 11h, no auditório da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia de Campo Grande (FAMEZ). O evento é voltado à capacitação técnica dos servidores que atuam no controle e manejo de animais sinantrópicos e peçonhentos.

