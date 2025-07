Ações educativas para motociclistas são intensificadas em cidades de MS

Com o aumento dos sinistros envolvendo motociclistas em Mato Grosso do Sul, o Detran-MS realiza em julho uma série de ações educativas em diferentes municípios. As atividades ocorrem em parceria com concessionárias, comércio local e órgãos de trânsito municipais, em alusão ao Dia do Motociclista, celebrado em 27 de julho.

Ações em cidades do interior

Em Aquidauana, equipes realizaram ações de orientação e distribuíram antenas corta-pipas, equipamento que previne acidentes com linhas de cerol. No domingo (27), haverá uma motociata com bênção ecumênica, às 9h30, na Praça da Igreja Matriz. Até julho, o município já registrou 58 ocorrência com motocicletas, que resultaram em 251 vítimas.

Em Nova Andradina, será oferecido um curso gratuito de pilotagem segura nesta sexta-feira (25), às 8h, no Ginásio de Esportes. A capacitação abordará técnicas de condução defensiva e emitirá certificado aos participantes.

Eventos de conscientização

No dia 1º de agosto, Coxim terá um evento aberto na Praça João Ferreira de Albuquerque, com uso de óculos simuladores de embriaguez para alertar sobre os riscos de dirigir após consumir álcool.

Também estão previstas motociatas em diversas cidades: no sábado (26), na segunda maior cidade do Estado, com saída do Parque do Lago; e em Naviraí, no dia 2 de agosto, às 8h, com concentração no Parque de Exposição.

Em Corumbá, no domingo (27), haverá um evento educativo na Rua Ladário, com distribuição de antenas corta-pipas para motociclistas.

Atividades na Capital

Em Campo Grande, o Corpo de Bombeiros realizará o curso de pilotagem segura durante a ação “Em Duas Rodas, Eu Escolho Segurança”, no domingo (27), das 8h às 12h, no Parque Ayrton Senna, no bairro Aero Rancho.

As inscrições para o curso podem ser feitas em forms.gle/WqMCHWhHHYK6x25T8

*Com informações do Detran-MS