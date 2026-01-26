Produtores rurais e indígenas firmam acordo fundiário em MS

Foi publicada nesta segunda-feira (26), no Diário da Justiça, a homologação do acordo judicial que encerra o conflito fundiário envolvendo proprietários rurais e indígenas da Terra Indígena Jarará, localizada em Juti, no sul de Mato Grosso do Sul. O processo, iniciado há mais de 30 anos, estava judicializado desde a demarcação da área em 1992, com 479 hectares em disputa.

O acordo estabelece o pagamento de R$ 6 milhões pela União aos proprietários da área rural, encerrando definitivamente o litígio. Caberá à Fundação Nacional do Índio (Funai) promover a transferência do domínio no cartório de Caarapó, enquanto a União deve expedir o precatório correspondente até 31 de janeiro, com pagamento previsto para 2027 pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região.

Mediação institucional

O acordo é resultado de articulação institucional conduzida por entidades representativas do setor agropecuário, com mediação da Famasul e acompanhamento da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). A participação dessas instituições garantiu a interlocução entre as partes e assegurou segurança jurídica ao processo.